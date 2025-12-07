عراقجي: الطالب الجامعي الإيراني يعتبر الدبلوماسي الحقيقي في مجال العلم والتوعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، على صفحته على إنستغرام بمناسبة يوم الطالب الجامعي: يوم 6 ديسمبر، يوم الطالب الجامعي، يُذكر بتلك اللحظة الخالدة في تاريخ إيران المعاصر عندما رفعت دماء الطلاب الثلاثة الشهداء الزكية على مشارف جامعة طهران راية الصحوة ومواجهة الاستكبار في هذه الأرض.

يوم الطالب الجامعي هو يوم الشباب الذين يكتبون التاريخ لا بالشعارات، بل بالنضال في ميادين العلم والبصيرة والمطالبة.

وأضاف: "في زمنٍ تسعى فيه القوى العظمى لفرض إرادتها على الشعوب بالإكراه، يُعدّ الطالب الإيراني دبلوماسيًا حقيقيًا في مجال العلم والوعي، إذ رفع، في خضمّ عاصفة التهديدات والعقوبات، راية "الاستقلال" و"الشرف" لإيران القوية في مختلف المحافل العلمية".

وقال عراقجي: "أهنئ من صميم قلبي جميع الطلاب الواعين والفخورين في إيران العزيزة بحلول يوم الطالب الجامعي".

