قائد امني عراقي يكشف عن مخطط امريكي لإطلاق سراح “الدواعش” من السجون السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد الأمني الذي رفض الكشف عن اسمه ان ” القيادات الامنية في الانبار متخوفة من مخطط امريكي يسهل عملية اطلاق سراح الموقوفين من قادة وعناصر تنظيم داعش الاجرامي في سجن الحسكة ومخيم الهول وسجون سورية اخرى لزعزعة امن واستقرار المناطق الغربية والمحافظات الاخرى في خطوة تهدف من خلق حالة من الفوضى وارباك الوضع الامني لمارب باتت معروفة لدى الجميع “.

واضاف ان” المشرفين على السجون السورية استشعروا وجود مخطط خارجي يهدف الى التسهيل في عملية اطلاق سراح الموقوفين من قادة وعناصر التنظيم الاجرامي ما دعاهم الى تشديد الاجراءات الامنية واستدعاء قوات اضافية لتأمين السجون في سوريا”.

وتابع، أنه “رغم التحصينات الا ان هنالك تخوف من تدخل امريكي يسهم في اطلاق سراحهم ودخولهم الى المناطق الغربية ومنها الى المحافظات الاخرى للقيام بعمليات ارهابية ذات طابع ارهابي لارباك الوضع الامني مستغلين عدم تشكيل حكومة جديدة “.

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