خطة الولايات المتحدة والجولاني لتفجير قنبلة موقوتة في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الضاري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “ملامح مخطط جديد بدأت تظهر من خلال الضغط على جهات حكومية لتسهيل عودة عائلات قادة وعناصر التنظيم الإرهابي المقيمين في مخيم الهول إلى المناطق المحررة”، لافتا الى أن "هذا التحرك يمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وتؤدي إلى إرباك الوضع الأمني لتحقيق أهداف باتت مكشوفة".

وأضاف أن “المخطط الأميركي المدعوم من مجاميع الجولاني الإرهابية يهدف إلى إعادة تنشيط الإرهاب داخل العراق عبر التعجيل بنقل عائلات عناصر داعش إلى مخيم الجدعة في نينوى، ومن ثم توزيعهم على مناطقهم الأصلية”، مشيراً إلى أن "سكان المناطق الغربية توعدوا بالانتقام في حال السماح بعودة هذه العائلات".

وأكد الضاري أن “الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع مجاميع الجولاني، تعتزم نقل نحو 13 ألف من عائلات داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى.

