الفتح: أمريكا تتخذ من مخيم الهول ورقة ضغط لبقاء قواتها على الحدود بين العراق وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "القوات الامريكية تواصل حماية ورعاية عوائل وأسر عصابات داعش الاجرامية في مخيم الهول وبقية المخيمات التي تخضع لسيطرتها".

وأضاف، ان "مخيم الهول في سوريا تشرف عليه امريكا لاستخدامه ورقة ضغط ضد بغداد ودمشق للحصول على مكاسب سياسية".

وأشار عليوي، الى ان "القوات الامريكية المتواجدة بشكل دائم على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا تواصل تسهيل دخول عناصر داعش الإرهابي الى الأراضي العراقية".

وتواصل القوات الامريكية القيام بنقل عناصر داعش الإرهابي من الجانب السوري الى الشريط الحدودي مع العراق.

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