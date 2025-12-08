إيران تحتج على الفيفا بسبب تسمية مباراة إيران ومصر باسم"فخر المثليين"

وأفادت وكالة مهر للأنباء على الرغم من أن موقع "outsports" زعم أن مسؤولي سياتل أرادوا اتخاذ هذا الإجراء على هامش مباراة 26 يوليو في ملعب لومين، وأن المباراة ستُقام في موعدها المحدد، حيث ستتواجه إيران ومصر في الملعب. ونظرًا لأن شعبي إيران ومصر شعب مسلم، فإن هذا القرار من مسؤولي سياتل يُعتبر تصرفًا خبيثًا.

يأتي هذا في وقت تُشدد فيه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) صراحةً على ضرورة إبعاد القضايا العرقية والجنسانية والدينية عن كرة القدم. الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعتزم الاحتجاج على هذه المسألة في رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والتواصل معه بشأن إقامة المباراة تحت هذا الاسم، وكذلك بشأن إثارة مثل هذه القضايا داخل الملعب.

سيواجه منتخبا إيران ومصر بعضهما البعض الساعة 6:30 صباحًا يوم 26 يوليو (بتوقيت إيران)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026. مصر ونيوزيلندا هما أيضًا من بين زملاء أمير قلاينوي في المجموعة.

