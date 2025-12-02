الرئيس الكولومبي يأمر باستئناف الرحلات الجوية إلى كاراكاس متحدياً ترامب

أفادت وكالة مهر للأنباء، وكتب بيترو عبر منصة "إكس": "ليس من حق الولايات المتحدة إغلاق المجال الجوي الفنزويلي. بإمكانها حظر (رحلات) شركات الطيران التابعة لها، ولكن ليس الشركات الأجنبية. كولومبيا تستأنف حركة الطيران المدني مع فنزويلا وتدعو العالم أجمع إلى القيام بالمثل".

جاء تصريح بيترو بعد أن علقت شركة "أفيانكا" أكبر شركات الطيران في كولومبيا، والفرع المحلي لشركة "لاتام"، رحلاتها إلى فنزويلا في وقت سابق.

ويوم السبت 29 نوفمبر أعلن الرئيس الأمريكي أنه ينبغي على جميع شركات الطيران اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها "مغلقا بالكامل".

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية مرارا بأن الولايات المتحدة قد تبدأ قريبا شن غارات جوية على أراضي فنزويلا.

