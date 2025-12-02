  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١:٤٣ م

الرئيس الكولومبي يأمر باستئناف الرحلات الجوية إلى كاراكاس متحدياً ترامب

الرئيس الكولومبي يأمر باستئناف الرحلات الجوية إلى كاراكاس متحدياً ترامب

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن استئناف الرحلات الجوية بين بلاده وفنزويلا بشكل كامل، متحديا بذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إغلاق الأجواء فوق فنزويلا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وكتب بيترو عبر منصة "إكس": "ليس من حق الولايات المتحدة إغلاق المجال الجوي الفنزويلي. بإمكانها حظر (رحلات) شركات الطيران التابعة لها، ولكن ليس الشركات الأجنبية. كولومبيا تستأنف حركة الطيران المدني مع فنزويلا وتدعو العالم أجمع إلى القيام بالمثل".

جاء تصريح بيترو بعد أن علقت شركة "أفيانكا" أكبر شركات الطيران في كولومبيا، والفرع المحلي لشركة "لاتام"، رحلاتها إلى فنزويلا في وقت سابق.

ويوم السبت 29 نوفمبر أعلن الرئيس الأمريكي أنه ينبغي على جميع شركات الطيران اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها "مغلقا بالكامل".

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية مرارا بأن الولايات المتحدة قد تبدأ قريبا شن غارات جوية على أراضي فنزويلا.

/انتهى/

رمز الخبر 1965680
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات