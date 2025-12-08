عراقجي: طهران وباكو اختارتا الحوار لحل أي سوء فهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، الذي سافر إلى باكو للتشاور مع كبار المسؤولين في جمهورية أذربيجان، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره الأذربيجاني بعد ظهر اليوم بعد اجتماعه مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف.

وقال وزير الخارجية في بداية هذا المؤتمر الصحفي: خلال العام الماضي، جرت تبادلات رفيعة المستوى بين طهران وباكو على الصعيد السياسي، وقام الرئيس بزشكيان بزيارتين إلى أذربيجان؛ إحداهما زيارة رسمية ثنائية والأخرى للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي. وقد قمتُ بهذه الزيارة أيضًا، وإن شاء الله، نتطلع إلى استضافة السيد علييف، رئيس جمهورية أذربيجان المحترم، وجيهون بيرموف، وزير الخارجية، في طهران.

أنا على ثقة بأن العلاقات بين إيران وأذربيجان ستتطور يومًا بعد يوم، ويجب ألا نسمح لأي طرف آخر بأن يسعى إلى تدمير هذه العلاقة أو توجيهها في اتجاه غير مرغوب فيه.

وصرح عراقجي أننا ناقشنا وتشاورنا مع نظيرنا الأذربيجاني حول القضايا الإقليمية والدولية، وقال: "خلال لقائنا، ناقشنا آخر التطورات في منطقة غرب آسيا، واعتداءات الكيان الصهيوني على دول المنطقة، بما في ذلك حرب الـ 12 يومًا ضد إيران وما حدث فيها، وكيف فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه واعترف بالهزيمة فيها".

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي إلى أن أهم اتفاق توصلنا إليه اليوم مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان هو مواصلة المحادثات والمشاورات وزيادة التبادلات، وقال: "لدينا العديد من القواسم المشتركة والمصالح في التعاون المتبادل، وبالطبع هناك أيضًا اختلافات وسوء فهم يجب حلها من خلال عملية الحوار".

وأضاف عراقجي: "هذا هو المسار الذي سلكناه لحل أي سوء فهم في العلاقات، واليوم قررنا أن تبدأ وتستمر اللقاءات والزيارات والاجتماعات بين مختلف مسؤولي البلدين".

وأكد وزير خارجية بلادنا أن إيران لطالما دعمت آلية 3+3 وستواصل دعمها في المستقبل، وقال: "يسرنا أن العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا تسير على الطريق الصحيح. ندعم ونرحب بعملية السلام بين البلدين. ومن نتائج هذه العملية اقتراح أذربيجان بعقد الاجتماع المقبل لآلية 3+3 في باكو، ثم الاجتماع التالي في يريفان. هذا اقتراح جيد، ونحن ندعمه ونعتبره مبادرة جيدة من شأنها تعزيز هذه الآلية وجعلها أكثر فعالية".

واستكمل عراقجي المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى أن كلا البلدين جادتان للغاية بشأن الأمن الإقليمي، ويؤمنان بالتعاون لضمانه. وأضاف: "لقد شُكّلت آلية 3+3 في هذا الاتجاه، ويولي الجانبان أهمية كبيرة لها. النقطة المهمة هي أن الأمن الإقليمي يجب أن تضمنه دول المنطقة نفسها، وأي تدخل أجنبي، من أي طرف، سيُلحق الضرر بهذا الأمن. هذه نقطة نتفق عليها، وعلى هذا الأساس سنواصل تعاوننا".

وأشار وزير الخارجية إلى أن مشروع خط سكة حديد رشت-أستارا يحرز تقدمًا جيدًا، وقال: "هناك تعاون جيد بيننا وبين جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي في هذا الصدد، وقد تم تأمين الاستثمارات اللازمة وتوقيع العقود، ونحن الآن بصدد اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع. وقد تم إنجاز أكثر من 50% من الاستعدادات اللازمة، ونأمل أن تبدأ عمليات التنفيذ العام المقبل".

وفي إشارة إلى حرب غزة، قال عراقجي: "نرحب بأي خطوة تؤدي إلى وقف الجرائم والمجازر ضد الفلسطينيين في غزة، وأي إجراء يقدم المساعدة لشعب غزة، وأي خطوة تؤدي إلى إنهاء احتلال أرض الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، نؤمن بأنه لا ينبغي لأي خطة أن تمس الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أو تؤثر على سيادته على مصيره أو تنتقص منها".

في جانب آخر من المؤتمر الصحفي، أضاف رئيس السلك الدبلوماسي: "بشكل عام، نتقدم بالشكر الجزيل للسيد بيرموف على كرم ضيافته الكريمة، والذي أجرينا معه مناقشات مثمرة وبناءة للغاية".

نحن في جمهورية إيران الإسلامية عازمون على توسيع علاقاتنا مع أذربيجان في جميع المجالات، وعازمون على دفع العلاقات بين إيران وأذربيجان نحو مزيد من التطور والتوسع.

