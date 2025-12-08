عراقجي يلتقي وزير خارجية أذربيجان في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، الذي زار باكو للتشاور مع كبار المسؤولين في جمهورية أذربيجان، وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف وتحدث معه.

وقبل هذا الاجتماع، وفي أول برنامج عمل له في باكو، التقى وزير خارجيتنا بالرئيس إلهام علييف.

والجدير ذكره انه غادر السيد عباس عراقجي طهران متوجهًا إلى جمهورية أذربيجان مساء أمس ووصل إلى مطار حيدر علييف في باكو بعد ساعة، وكان في استقباله المدير العام الإقليمي لوزارة الخارجية والسفير الأذربيجاني في طهران.

