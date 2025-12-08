إيران وبيلاروسيا تمضيان نحو إنشاء خط انتاج مشترك للأدوية والمستلزمات الطبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "كوزنتسوف" أكد، اليوم الاثنين خلال أعمال الدورة الـ 18 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وبيلاروسيا، بحضور "محمد أتابك" وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، أكد على أن بلاده تسعى إلى إنشاء خط إنتاج مشترك للأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن توفير التسهيلات وفرص الاستثمار في بيلاروسيا بالتعاون مع إيران.

وأضاف : نحن على استعداد لتنفيذ مشاريع ثنائية في إطار التعاون التكنولوجي مع إيران، ولا سيما في مجالات الخضروات الطازجة والعلوم الطبية والصناعات الدوائية؛ مشيرا إلى العلاقات الودية القائمة بين البلدين، وأكد بأن التعاون في المجالات العلمية والتعليمية، وتعزيز التعليم الجامعي للمواطنين الإيرانيين، والاتفاقات التعليمية في بيلاروسيا، كلها متاحة وقابلة للتطوير.

وتابع وزير الصناعة في بيلاروسيا : نسعى أيضا إلى توسيع التعاون في مجالات الثقافة والسياحة وتبادل الوفود، إلى جانب مجالات التعاون الأخرى، ونرحب بذلك.

وشدد "كوزنتسوف" على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين؛ قائلا : نحن مستعدون لتوريد المعدات في القطاع المعدني والشاحنات والمنتجات الأخرى، وفي المقابل نرحب بالمنتجات الزراعية والمكسّرات والمواد الدوائية… القادمة من إيران.

من جانبه، اكد رئيس منظمة تطوير التجارة الإيرانية، على ترحيب الجمهورية الاسلامية بالمبادرات والمقترحات المطروحة حول العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وبيلاروسيا؛ مبينا أن التعاون الاقتصادي الثنائي شهد تطورا ايجابيا كبيرا بدعم من قادة ووزراء الجانبين، لافتا الى التعاون الذي وصفها جيدا في مجالات النقل، وآلات ومعدات التعدين، ومحطات الطاقة، والقطاع الزراعي، والاتصالات بين البلدين.

وأوضح "دهنوي"، بأن هذه الدورة من اللجنة الاقتصادية المشتركة ستبحث قضايا في مجالات الصناعة، والنقل، والتجارة، والزراعة، والصحة؛ مؤكدا السعي إلى معالجة التحديات التي تعترض مسار تطوير العلاقات الثنائية.