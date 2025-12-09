  1. إيران
  2. الإقتصاد
٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:١٨ ص

وزير النفط: إيران أرض الفرص الذهبية والاستثمار

وزير النفط: إيران أرض الفرص الذهبية والاستثمار

أكد وزير النفط أن إيران أرض الفرص الاستثمارية الذهبية خاصة في قطاع النفط والغاز، وقال: "لقد صممنا سلة عقود للتعاون مع الدول الصديقة".

أفادت وكالة مهر للأنباء عن وزارة النفط أن "محسن باكنجاد" التقى وزير الصناعة البيلاروسي أندريه كوزنيتسوف يوم الاثنين 8 ديسمبر. وناقش اللقاء تطوير التعاون المشترك في مجالات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات.

وأشار باكنجاد إلى إمكانات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصةً في قطاع الطاقة، وقال خلال اللقاء: "إيران أرضٌ خصبةٌ لفرص الاستثمار الذهبية، وخاصةً في قطاع النفط والغاز، ولكي تستفيد الدول الصديقة من هذه الفرصة، صممنا وأعددنا مجموعةً من العقود التي من شأنها أن تخلق فرصًا مربحة للجانبين".

وأكد وزير الصناعة البيلاروسي أندريه كوزنيتسوف على مواصلة التعاون السابق بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه هي زيارته الأولى لإيران وأنه يشعر بالارتياح، وقال: "نحن مستعدون لتطوير التعاون في جميع المجالات، وخاصةً في مجال البتروكيماويات وتصدير المنتجات والمحفزات إلى بيلاروسيا".

/انتهى/

رمز الخبر 1965914
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات