وزير النفط: إيران أرض الفرص الذهبية والاستثمار

أفادت وكالة مهر للأنباء عن وزارة النفط أن "محسن باكنجاد" التقى وزير الصناعة البيلاروسي أندريه كوزنيتسوف يوم الاثنين 8 ديسمبر. وناقش اللقاء تطوير التعاون المشترك في مجالات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات.

وأشار باكنجاد إلى إمكانات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصةً في قطاع الطاقة، وقال خلال اللقاء: "إيران أرضٌ خصبةٌ لفرص الاستثمار الذهبية، وخاصةً في قطاع النفط والغاز، ولكي تستفيد الدول الصديقة من هذه الفرصة، صممنا وأعددنا مجموعةً من العقود التي من شأنها أن تخلق فرصًا مربحة للجانبين".

وأكد وزير الصناعة البيلاروسي أندريه كوزنيتسوف على مواصلة التعاون السابق بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه هي زيارته الأولى لإيران وأنه يشعر بالارتياح، وقال: "نحن مستعدون لتطوير التعاون في جميع المجالات، وخاصةً في مجال البتروكيماويات وتصدير المنتجات والمحفزات إلى بيلاروسيا".

