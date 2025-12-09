اجتماع النواب السياسيين لوزارتي الخارجية الإيرانية والصينية

أفادت وكالة مهر للأنباء، في هذا اللقاء، أشار تخت روانجي إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وعزم قادة إيران والصين على تطوير العلاقات بشكل شامل، مؤكدًا استعداد إيران لتعميق العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتنفيذ خطة التعاون الشاملة الممتدة لـ 25 عامًا.

وأعرب عن تقديره للدور البناء للصين في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة غرب آسيا، ورحب بالتعاون والتنسيق في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين إيران والصين.

كما أكد نائب وزير الخارجية الصيني على العزم المشترك لإيران والصين على تطوير العلاقات بغض النظر عن التطورات الدولية والإقليمية، وأعلن أن الصين مستعدة للقيام بدورها البناء في تعزيز التعاون الشامل بين إيران والمملكة العربية السعودية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، باعتباره الهدف الرئيسي لاتفاقية بكين، على الصعيدين الثنائي والثلاثي.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام، بما في ذلك آخر تطورات الملف النووي الإيراني، والذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 2026، وتوسيع التعددية من خلال الحفاظ على العلاقات الوثيقة في المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك شنغهاي وبريكس.

