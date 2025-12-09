انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في كينيا بحضور نائبة الرئيس الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لتقرير صادر عن وكالة العلاقات العامة لمنظمة حماية البيئة، وصلت أنصاري إلى نيروبي، وكان في استقبالها السفير الإيراني لدى كينيا، للمشاركة في الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7)، التي تُعقد كل عامين.

من أهم برامج رئيسة وكالة حماية البيئة في الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، الخطة الرسمية لـ"تحدي الغبار"، المتمثلة في فعالية جانبية معتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والاجتماع والتشاور مع وزارات البيئة في الدول الأخرى، والسعي إلى تقنيات جديدة للحد من التلوث الصناعي، وخاصة في قطاع النفط، وإزالة الشعلات، والمشاركة في مفاوضات صياغة معاهدة عالمية ملزمة لمكافحة التلوث البلاستيكي، والاستفادة من القدرات المالية والتقنية الدولية لإدارة أزمة المياه، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وتطوير تقنيات إعادة التدوير.

وصرحت شينا أنصاري قبل فترة عن هذا الاجتماع؛ بأن إيران ستسعى وستطالب خلال هذا الاجتماع ببحث حل للقضاء على الغبار الناعم في جنوب غرب آسيا، بالإضافة إلى فصل القضايا والموضوعات البيئية عن العقوبات الدولية الجائرة.

وأضافت: "جمعية الأمم المتحدة للبيئة هي أعلى هيئة عالمية لصنع القرار في الشؤون البيئية، وهي التي تحدد أولويات السياسات البيئية العالمية والقانون البيئي الدولي. ونظرًا لأهمية هذه القمة من حيث حساسية القضية وانتشارها العالمي، وتماشيًا مع سياسة الدبلوماسية البيئية التي تنتهجها الحكومة الرابعة عشرة، نعتزم أيضًا المشاركة في هذه القمة ومتابعة قضية الغبار وفصل القضايا البيئية عن العقوبات الجائرة في اجتماعات متخصصة".

