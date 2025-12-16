انخفاض أسعار النفط مع ترقّب اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5%، لتسجّل 60.24 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.51 دولاراً للبرميل، منخفضاً بالنسبة نفسها.

وقال مسؤولون أميركيون إنّ الولايات المتحدة عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي، في خطوة غير مسبوقة أثارت تفاؤلاً في بعض العواصم الأوروبية بأنّ المحادثات تقترب من الدخول في مرحلة التفاوض على إنهاء الصراع، بحسب "رويترز".

وفي هذا السياق، قال المحلل لدى "آي جي"، توني سيكامور، في مذكّرة، إنّ الضغوط على الأسعار تفاقمت أيضاً بفعل صدور بيانات اقتصادية صينية ضعيفة خلال الليل، ما عزّز المخاوف من أنّ الطلب العالمي قد لا يكون قوياً بما يكفي لاستيعاب الزيادة الأخيرة في المعروض.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الاثنين تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً، فيما سجّلت مبيعات التجزئة أبطأ وتيرة نمو منذ كانون الأول/ديسمبر 2022.

وأثارت هذه البيانات مخاوف من تعثّر الاستراتيجية الصينية القائمة على الاعتماد على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي، إذ من شأن تباطؤ الاقتصاد زيادة الضغوط على الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم، في وقت يؤثّر فيه الاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية أصلاً في استهلاك الخام.

