الإعلام العبري يعترف بانهيار المليشيات المدعومة من جيش الاحتلال بغزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، ذكرت قناة "كان" العبرية، أن عددا من عناصر هذه المليشيات بدأت تسليم أنفسها منذ الإعلان عن مقتل أبو شباب، يوم الجمعة الماضي، وبخاصة في مناطق رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر أمنية بوزارة الداخلية في غزة، أن عددا من تلك العناصر سلموا أنفسهم مؤخرا للأجهزة الأمنية، والتي بدورها تعالج ملفاتهم في إطار القانون، داعيا من تبقى منهم لتسليم أنفسهم على الفور.

خطوة جاءت، بعد إعلان وزارة الداخلية في غزة، منح مهلة نهائية مدتها 10 أيام لكل من ينتهي إلى هذه المليشيات لتسليم نفسه وسلاحه.

وأكدت الداخلية على معالجة ملفات من سيسلمون أنفسهم وتخفيف إجراءات محاكماتهم، مشددة على أن مظلة حماية الاحتلال للخونة لن تدوم طويلا.

فتح باب التوبة لمدة 10 أيام

وبدوره، دعا مسؤول بوزارة الداخلية في غزة من تبقى من المسلحين لتسليم أنفسهم على الفور، "لأن نهاية الطريق التي يسلكونها معروفة ومصيرهم محتوم، وعليهم أن يعودوا لحضن شعبهم ومجتمعهم قبل فوات الأوان، وأن يتراجعوا عن خيانة شعبهم ووطنهم ومخالفتهم للقانون والأعراف والقيم الفلسطينية".

كما نقل موقع قدس برس عن موقع المجد الأمني (مقرب من حماس) تأكيد قيادي في أمن المقاومة أن 8 من المنتسبين للمليشيات المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي بادروا خلال الساعات الماضية إلى تسليم أنفسهم للجهات المختصة، وذلك عقب إعلان فتح باب التوبة لمدة 10 أيام.

عملية التسليم جرت بشكل طوعي

وأوضح القيادي أن عملية التسليم جرت بشكل طوعي، بعد تواصل مباشر من عائلات المطلوبين، وبدعم واضح من وجهاء العشائر الذين رفعوا الغطاء الاجتماعي عن المتورطين، مما سهّل وصولهم إلى الجهات المسؤولة لاستكمال إجراءات التسوية.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان حماس منح مهلة نهائية مدتها 10 أيام لكل من ينتمي إلى هذه المليشيات لتسليم نفسه وسلاحه.

في السياق، قال رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية علاء الدين العكلوك، إن الاحتلال لجأ إلى توظيف مجموعة من الأشخاص المرتبطين بسجلات إجرامية، محاولا إضفاء صبغة قبلية وعشائرية عليهم.

وأضح العكلوك في تصريح متلفز أن العشائر تواصلت مع جميع عوائل المتورطين في هذه العصابات، سواء من شكّلها أو من انضم إليها، ومدت يد العون لمن يرغب منهم في العودة إلى أحضان شعبه، ونجحت في إعادة عدد منهم عبر عائلاتهم وقبائلهم، وسجلت "مواقف مشرفة" لعائلات فضّلت أن تُقصف وتنزح على أن ترتكب خطيئة التعاون مع الاحتلال.

وياسر أبو شباب ولد عام 1990 في رفح جنوب قطاع غزة، ينتمي إلى قبيلة الترابين، وكان معتقلا قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بتهم جنائية، وأُطلق سراحه عقب قصف "إسرائيل" مقرات الأجهزة الأمنية.

وبرز اسمه بعد استهداف كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحماس- قوة من "المستعربين" شرق رفح، في 30 مايو/أيار 2025، وتبين أن معها مجموعة من العملاء المجندين لصالح الاحتلال ويتبعون مباشرة لما وصفته المقاومة بـ"عصابة ياسر أبو شباب".

