حماس تعلن موقفها من تصريحات الاحتلال حول إعادة ترسيم الحدود

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "بدران" في تصريح لصحيفة المصري يوم الثلاثاء، ان "أي حديث عن المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط على الاحتلال من قبل الوسطاء والولايات المتحدة وكل الأطراف المعنية، من أجل التطبيق الكامل لكل البنود المتعلقة بالمرحلة الأولى".

وأضاف، أن "كل الأطراف التي تتابع الشأن الفلسطيني تشهد بأن الاحتلال لم يلتزم بأي من البنود المطلوبة منه خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، ومن بينها البنود المتعلقة بفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين".

ولفت إلى أن "تعطيل الاحتلال دخول الخيام والكرفانات لإيواء الناس، وعدم إدخال المساعدات بصورة كبيرة، مخالفة لبنود الاتفاق"؛ مشددا على أن "استمرار هدم منازل وبيوت الفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، يشكل جزءًا من الأعمال العسكرية الذي كان يجب أن تتوقف منذ اليوم الأول".

ودعا بدران إلى ضرورة إلزام الاحتلال بـ "التطبيق الكامل" لكل البنود المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، مؤكدًا أن المرحلة الثانية لا يمكن أن تبدأ بينما الاحتلال يواصل خروقاته ويتنصل من التزاماته.

وكان رئيس اركان الاحتلال الصهيوني قد صرح مؤخرًا بأن "الخط الأصفر يشكل الحدود الجديدة لقطاع غزة مع إسرائيل"؛ معتبرًا أن هذا الخط يعد "خط دفاع متقدم وموقع ستراتيجي" لضمان ما أسماها "السيطرة الأمنية".

