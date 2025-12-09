إيران وباكستان تؤكدان على تعزيز التعاون الحدودي

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى العميد أحمد علي غودرزي، قائد حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش مناورات باراكودا للأمن البحري في كراتشي، باكستان، بالسيد أكبر عيسى زاده، القنصل العام لإيران في كراتشي، وتباحث معه .

في هذا اللقاء، أكد العميد غودرزي، قائد حرس الحدود في قوى الأمن الداخلي في إشارة إلى إقرار ميزانية إغلاق الحدود في الحكومة السابقة، على مسؤولية ممارسة سيادة حرس الحدود على جميع الخطوط، وقال: "هناك تحديات على الحدود الشرقية، ولكن من خلال التفاهم المشترك والتعاون الفني والقانوني، تسود علاقات حدودية مرغوبة بين حرس الحدود الإيراني والباكستاني".

وأكد: "مع اكتمال مشروع إغلاق الحدود، بما في ذلك أنظمة الإنذار الصوتي والمرئي وبناء الأبراج، سيتم تحقيق ممارسة السيادة بطريقة مرغوبة".

عزمٌ على مواجهة التهديدات الحدودية

وقال عيسى زاده، القنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية في باكستان، خلال هذا الاجتماع: "يشهد عالم اليوم تنافسًا وتهجيرًا للممرات، والاستثمار في تنمية المناطق الحدودية ضرورةٌ حيوية".

وأضاف القنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية: "تعكس هذه الاجتماعات القلقَ المشترك بشأن التهديدات الحدودية، والعزمَ على مواجهتها من خلال نهجٍ تقنيٍّ وتنمويٍّ".

