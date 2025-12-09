العميد شكارجي: إيران محور مكافحة الإرهاب في شنغهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم القوات المسلحة خلال كلمته بشأن مناورات "سهند 2025": "إن الجمهورية الإسلامية، التي عانت من الإرهاب منذ انطلاق الثورة الإسلامية، وقدمت خبراتها الميدانية للأعضاء من خلال استضافتها أول مناورات مكافحة الإرهاب في شنغهاي".

وأشار إلى أن انهيار البنية التنظيمية لتنظيم داعش بجهود إيران وقيادة الشهيد الحاج قاسم سليماني، وتشتيت عناصر زمرة منافقي خلق، وسلسلة الهزائم المتلاحقة التي مُنيت بها الجماعات الإرهابية، ولا سيما الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني وأمريكا، كلها نماذج بارزة من إنجازات إيران في مكافحة الإرهاب.

وأكد شكارجي أن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي يمثّل «قوة مستقلة وفاعلة في مواجهة منظومة الهيمنة الغربية»، مضيفاً أن الحضور النشط لإيران داخل هذا الإطار أثبت أن البلاد بعد الحرب الأخيرة لم تُضعف ولم تُعزل، بل باتت أكثر صلابة، وتمارس حضوراً مؤثراً وقوياً في الساحات الاستراتيجية المهمة، وأن «إيران القوية» تمضي نحو مزيد من الاقتدار.

كما أعلن عن استعداد إيران لاستضافة المؤتمر الدولي للعمليات النفسية والإعلامية والمعرفية لمنظمة شنغهاي في ربيع العام المقبل.

