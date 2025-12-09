سفير دولة قطر في طهران: قطر تتمتع بعلاقات مهمة مع إيران تقوم على مبدأ حسن الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيم حفلٌ بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر في سفارة هذا البلد بطهران، استضافه السفير القطري لدى طهران، وحضره حشد كبير من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. كما حضر وزير الطاقة الإيراني الحفلَ كضيفٍ رسمي.

يصادف يوم 8 ديسمبر اليوم الوطني لدولة قطر، وتُقام احتفالات سنوية بهذه المناسبة داخل قطر وخارجها. وقد حضر الحفل الذي أُقيم في سفارة دولة قطر بطهران هذا العام حشد واسع من المسؤولين الإيرانيين وسفراء الدول ورؤساء البعثات والممثلیات الدبلوماسية المقيمين في طهران.

وقال سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كلمته خلال الحفل: " إن دولة قطر تتمتع بعلاقات مهمة ومتميزة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتقوم هذه العلاقات على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون في جميع المجالات المشتركة. إن نجاح العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين يعد مثالاً يظهر أهمية التواصل البناء في تعزيز أهداف التنمية والازدهار في المنطقة بأكملها ...

وتابع بالقول : "إن دولتي قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد علی الروابط التاريخية والشعبية التي تربط البلدين، تدركان جيداً أهمية تطوير التعاون المشترك، لا سيما في مجالات التجارة والنقل والطاقة، فضلاً عن الشراكات الاقتصادية والإنسانية، بما يضمن هذا التعاون، مصالح شعبي البلدين الشقيقين، ويعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين".

وأشار "سعد عبد الله سعد آل محمود الشريف" إلى احتفالات دولة قطر باليوم الوطني، وقال: "إن هذه المناسبة تتيح فرصة لمراجعة مسيرة التحول التي شهدتها بلادنا منذ تأسيسها على يد مؤسسها الشيخ "جاسم بن محمد بن ثاني" (رحمه الله) ولنتذكر القيم التي أرساها، من كرامة وعزة، واستقلال، وحفظ كرامة الإنسان، وسيادة الوطن، وهي القيم التي شكلت أسس دولة قطر، ولا تزال تشكل أساس بلدنا الحديث. "

وأضاف أن دولة قطر، بقيادة الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" وحکمته، ورغم التحديات الإقليمية والعالمية، استطاعت أن تواصل مسيرتها في بناء الجسور وتعزيز مبدأ الحوار، وانتهاج سياسة خارجية تقوم على تعزيز الدبلوماسية كطریقة موثوقة وفعالة لإنهاء الخلافات وتحقيق السلام الذي يرغب فيه شعوب المنطقة والعالم".

وقال : "إننا نؤمن بأن احتفالات اليوم الوطني توفر فرصة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة الدولة المضيفة".

