ريابكوف: ندعم إيران في إيجاد حل تفاوضي مع الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة، أجاب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على أسئلة حول المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية، وعلاقات موسكو مع واشنطن، والوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي، وقضايا أخرى.

وفي هذه المقابلة التي اجراها مع مجلة الشؤون الدولية حول احتمال استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن القضية النووية، صرّح الدبلوماسي الروسي الكبير: "هناك احتمال كهذا، ونحن ندعم زملاءنا وأصدقاءنا الإيرانيين في السعي إلى حل تفاوضي. نتفهم أن المشاركين الأوروبيين في معاركهم السياسية والجيوسياسية على النفوذ قد وصلوا إلى حدّ أداروا فيه ظهورهم له حرفيًا. إنهم حاليًا العامل الرئيسي في التدمير لإيجاد مثل هذا الحل.

وأضاف ريابكوف: "لسنا غرباء عن هذه القضية، لأن الدور العام لبيروقراطية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وكذلك المملكة المتحدة التي انضمت إليهم، سلبي للغاية حاليًا على نظام العلاقات الدولية بأكمله. لا يوجد مصدر للأفكار والمناهج أكثر ثراءً بالطاقة العدوانية والتدميرية من بروكسل الحديثة والعواصم الأوروبية الرائدة. وهذا يؤثر، من حيث المبدأ، على كل شيء. والبرنامج النووي الإيراني ليس استثناءً.

قال المسؤول الروسي الكبير: "في فيينا، وفي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تُروّج نفس المجموعة من الدول الأوروبية بانتظام لقراراتٍ معاديةٍ لإيران لا قيمة لها وضارة. هذا يُعيق سير العمل بشكل طبيعي، لكن هؤلاء الأشخاص لا يتقبلون الحجج العقلانية.

وأضاف: "أما بالنسبة للإيرانيين، فرغم الإجراءات العدوانية للولايات المتحدة وإسرائيل خلال حرب الأيام الاثني عشر، وكذلك المناورات الأوروبية في مجلس الأمن الدولي بشأن آلية "سناب باك" غير ذات صلة قانونيًا ولا معنى سياسيًا لها ولا تُجدي نفعًا، فإنهم لم يفقدوا التزامهم بالحل السياسي التفاوضي".

وأكد أننا "ندعمهم في هذا. ونعتقد أن هذا المسار هو المسار الوحيد المُمكن في ظل الظروف الراهنة".

