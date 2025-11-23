قرار مجلس محافظين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران بانه مخرب وعديم القيمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء انتقد "ريابكوف"، في تصريح لمجلة "إنترناشنال أفيرز"، مشروع القرار هذا والذي تبنته بعض الدول الأوروبية، قائلا : انه قرار يفتقر للقيمة ومخرب، ويشكل عائقا أمام سير الأعمال المعتادة، وان الجهات الداعمة له لا تؤمن بالحجج المنطقية.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: إيران رغم الحرب التي استمرت 12 يوما ضدها، واعتداءات الكيان الصهيوني وأمريكا وتفعيل آلية "سناب باك" التي لا تتمتع بأي مشروعية قانونية، لكنها ما تزال متمسكة بالمسار الدبلوماسي والحل السلمي لملفها النووي.

وتابع المسؤول الروسي رفيع المستوى : إننا ندعم طهران في هذا المسار، ونرى أنه الخيار الوحيد الممكن في ظل الظروف الراهنة.

وحول إمكانية استئناف الحوار بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي، صرح "ريابكوف" : نعم، مثل هذه الآفاق ما تزال قائمة.

