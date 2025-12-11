آيسلندا تنسحب من "يوروفيجن 2026" احتجاجاً على مشاركة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال المدير العام لهيئة الإذاعة، ستيفان إريكسون، في بيان: "يتضح من النقاش العام في هذا البلد ورد الفعل على قرار الاتحاد الأوروبي للإذاعة الأسبوع الماضي أنه لن يكون هناك فرح ولا سلام فيما يتعلق بمشاركة هيئة الإذاعة العامة الأيسلندية RÚV".

وسبق ان أعلنت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا وهولندا الانسحاب من مسابقة يوروفيجن 2026، وذلك بعد أن منح اتحاد البث الأوروبي (EBU) الضوء الأخضر لمشاركة الاحتلال الإسرائيلي في المسابقة المقبلة، على الرغم من الدعوات المتزايدة من عدد من الهيئات المشاركة لاستبعادها بسبب العدوان في غزة.

وكانت آيسلندا من الدول التي دعت الأسبوع الماضي إلى إجراء تصويت بشأن مشاركة كيان الاحتلال، إلا أن الاتحاد الأوروبي للإذاعة قرر عدم تنظيم أي تصويت. بدلاً من ذلك، أكد أنه سيقوم بإقرار قواعد جديدة تهدف إلى "ردع الحكومات عن التأثير على المسابقة".

