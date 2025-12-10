سراج: العدوان الغادر على إيران كشف الوجه الحقيقي لمدعي حقوق الإنسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال ناصر سراج، مسؤول الشؤون الدولية في السلطة القضائية وأمين هيئة حقوق الإنسان في "المؤتمر الدولي الحادي عشر لحقوق الإنسان في أمريكا من وجهة نظر قائد الثورة": إن الحرب المفروضة لمدة 12 يومًا جاءت استمرارًا للشرور والعداء ضد الأمة الإيرانية.

وأضاف : إن الاستهداف المتعمد للمدنيين والمرافق الطبية والإغاثية يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، ويخضع للملاحقة القضائية الدولية.

وتابع سراج : إن المآسي المؤلمة التي وقعت في غزة وصمة عار في جبين الحضارة الغربية، واختبارٌ حقيقيٌّ لادعائها الزائف بالدفاع عن حقوق الإنسان. جميع شعوب العالم الواعية تعلم أن الكيان الصهيوني ما كان ليتمكن من ارتكاب مثل هذه المآسي والجرائم لولا الدعم الأمريكي الواسع.

وأكد مسؤول الشؤون الدولية في السلطة القضائية، تستخدم الولايات المتحدة حقوق الإنسان كأداة سياسية؛ وفي الداخل، تواجه أزمات هيكلية من التمييز والعنف والفقر؛ وعلى الصعيد العالمي، تتسبب في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في بلدان أخرى من خلال العقوبات غير القانونية ودعم الاحتلال.

