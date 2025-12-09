إيران تعلن استعدادها للتعاون العلمي مع أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن حسين سيمائي‌ صراف، وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني، وندا محمد نديم، وزير التعليم العالي في حكومة طالبان، بحثا خلال لقائهما في طهران، سبل تعزيز التعاون العلمي الثنائي، وتبادل الأساتذة بين الجامعات، وإطلاق برامج جديدة للماجستير والدكتوراه في الجامعات الأفغانية.

وقدّم نديم خلال اللقاء تقريراً عن آخر التطورات في التعليم الديني والعلوم الحديثة داخل الجامعات الأفغانية، مؤكداً أهمية تعزيز الروابط الجامعية وتطوير التعاون العلمي مع إيران.

من جانبه، شدّد سيمائي‌ صراف، مع الإشارة إلى القواسم الثقافية والدينية المشتركة بين البلدين، على الاستعداد الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون العلمي مع وزارة التعليم العالي الأفغانية.

كما أكد ضرورة تبادل الأساتذة والطلاب، ووضع برامج تعليمية مشتركة، والاستفادة من خبرات الجامعات الإيرانية في مختلف المجالات العلمية داخل أفغانستان.

ووفق إعلان وزارة التعليم العالي التابعة لحكومة طالبان، يُعدّ هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين الجارين، ومن المتوقع أن تُنفّذ خلال الفترة المقبلة مشاريع جامعية مشتركة وبرامج لتبادل الأساتذة والطلاب.

وخلال لقائه علي أكبر ولايتي، رئيس هيئة مؤسسي وهيئة أمناء جامعة آزاد الإسلامية، أشار نديم إلى احتياجات أفغانستان التعليمية، داعياً إلى توسيع التعاون مع الجامعة، وتهيئة مجالات مشتركة للبحث والتطوير الأكاديمي.

كما طلب توسيع فرع جامعة آزاد الإسلامية في كابول ليشمل اختصاصات الطب، والهندسة، والإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي.

وتربط أفغانستان وإيران علاقات تعليمية وجامعية ممتدة بحكم التشابه الديني والثقافي واللغوي، وقد استقبلت الجامعات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة أعداداً كبيرة من الطلبة الأفغان في مختلف المراحل الدراسية، فيما ساهم العديد من الأساتذة والخبراء الإيرانيين في مشاريع علمية وتعليمية داخل أفغانستان.

