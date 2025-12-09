  1. إيران
6 مليارات دعمًا للعلماء الشباب؛ واهتمامًا خاصًا بالذكاء الاصطناعي وفيزياء الكم

6 مليارات دعمًا للعلماء الشباب؛ واهتمامًا خاصًا بالذكاء الاصطناعي وفيزياء الكم

قال رئيس أمانة مهرجان الشباب المفكرين والعلماء: "بالإضافة إلى أكثر من 5 مليارات تومان من الدعم المالي العام للمهرجان، تقدم وكالة الرئاسة للعلوم والتكنولوجيا أيضًا دعمًا قدره مليار تومان".

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال شادي جميلي في مؤتمر صحفي لمهرجان المفكرين والعلماء الشباب التاسع الذي عُقد صباح اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في جامعة طهران، بشأن دعم الفائزين بالمهرجان: يستمر دعم الأفكار المختارة في هذا المهرجان حتى تصل إلى مرحلة التسويق. يشمل هذا الدعم تعريف الفائزين بمختلف المستثمرين، وتوفير التدريب اللازم لهم، ومرافقتهم حتى يتمكنوا من دخول سوق العمل وتحويل أفكارهم إلى منتجات.

وفي إشارة إلى العدد الكبير من الأفكار المقدمة، قال: بالنظر إلى موجة الهجرة التي نشهدها هذه الأيام، فإنه من دواعي السرور أن العديد من الشباب ذوي الأفكار الجديدة والقادرة لا يزالون موجودين في البلاد ويعملون من أجل نمو إيران.

