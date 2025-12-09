6 مليارات دعمًا للعلماء الشباب؛ واهتمامًا خاصًا بالذكاء الاصطناعي وفيزياء الكم

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال شادي جميلي في مؤتمر صحفي لمهرجان المفكرين والعلماء الشباب التاسع الذي عُقد صباح اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في جامعة طهران، بشأن دعم الفائزين بالمهرجان: يستمر دعم الأفكار المختارة في هذا المهرجان حتى تصل إلى مرحلة التسويق. يشمل هذا الدعم تعريف الفائزين بمختلف المستثمرين، وتوفير التدريب اللازم لهم، ومرافقتهم حتى يتمكنوا من دخول سوق العمل وتحويل أفكارهم إلى منتجات.

وفي إشارة إلى العدد الكبير من الأفكار المقدمة، قال: بالنظر إلى موجة الهجرة التي نشهدها هذه الأيام، فإنه من دواعي السرور أن العديد من الشباب ذوي الأفكار الجديدة والقادرة لا يزالون موجودين في البلاد ويعملون من أجل نمو إيران.

/انتهى/