  1. إيران
  2. المجتمع
١٠‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٠ م

في خطابه بمناسبة يوم الأم والمرأة في البلاد؛

الرئيس الايراني: المرأة تشكل الاتجاه المستقبلي للمجتمع

الرئيس الايراني: المرأة تشكل الاتجاه المستقبلي للمجتمع

أكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان ان المرأة لديها الدور المحوري في تشكيل مستقبل المجتمع.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان خلال خطابه في مراسم الاحتفال بعيد المرأة وعيد الأم في البلاد: ان الدور المحوري للمرأة في تشكيل مستقبل المجتمع وبناء الرجل والأجيال القادمة له مكانة لا يمكن إنكارها.

واضاف بزشكيان: تستطيع المرأة أن تحدد مسار نمو الأسرة وحتى المجتمع بالفكر والتعليم والرفقة. العديد من النجاحات الفردية، بما في ذلك القدرة على التعامل مع المشاكل وتحقيق التقدم، لا يمكن تحقيقها دون رفقة الزوج ولعب الأدوار.

وتابع رئيس الجمهورية: لا ينبغي اختزال المرأة في الأشكال السطحية والصور الكاذبة؛ إنهم بناة المجتمع ومستقبل الوطن، والتقليل من شأنهم هو تجاهل للحقيقة. ويتم التأكيد على هذه القيمة والقدرة أيضًا في التعليم الديني.

وأكد بزشكيان بقوله: "وفقاً لآيات القرآن الكريم، فإن كل مؤمن، ذكراً كان أو أنثى، يقوم بعمل صالح، يعتبر عالماً قادراً، وخادماً للمجتمع؛ لأن العمل الصالح ليس مجرد معرفة، بل هو تنفيذ واعي وأمين في خدمة الناس.

/انتهى/

رمز الخبر 1965979
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات