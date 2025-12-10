الرئيس الايراني: المرأة تشكل الاتجاه المستقبلي للمجتمع

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان خلال خطابه في مراسم الاحتفال بعيد المرأة وعيد الأم في البلاد: ان الدور المحوري للمرأة في تشكيل مستقبل المجتمع وبناء الرجل والأجيال القادمة له مكانة لا يمكن إنكارها.

واضاف بزشكيان: تستطيع المرأة أن تحدد مسار نمو الأسرة وحتى المجتمع بالفكر والتعليم والرفقة. العديد من النجاحات الفردية، بما في ذلك القدرة على التعامل مع المشاكل وتحقيق التقدم، لا يمكن تحقيقها دون رفقة الزوج ولعب الأدوار.

وتابع رئيس الجمهورية: لا ينبغي اختزال المرأة في الأشكال السطحية والصور الكاذبة؛ إنهم بناة المجتمع ومستقبل الوطن، والتقليل من شأنهم هو تجاهل للحقيقة. ويتم التأكيد على هذه القيمة والقدرة أيضًا في التعليم الديني.

وأكد بزشكيان بقوله: "وفقاً لآيات القرآن الكريم، فإن كل مؤمن، ذكراً كان أو أنثى، يقوم بعمل صالح، يعتبر عالماً قادراً، وخادماً للمجتمع؛ لأن العمل الصالح ليس مجرد معرفة، بل هو تنفيذ واعي وأمين في خدمة الناس.

/انتهى/