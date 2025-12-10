فيضانات و عواصف ثلجية في 5 محافظات

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن نائب مدير العمليات في منظمة الإغاثة والإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر أعلن استمرار عمليات الإغاثة لضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف الثلجية التي ضربت محافظات زنجان وكرمانشاه وكردستان وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية.

وفي تقرير جديد حول وضع الإغاثة في المحافظات المتضررة، قال محمد حسين قبادي: "تسببت الأمطار الغزيرة في محافظات زنجان وكردستان وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وكرمانشاه في حدوث فيضانات وتراكم المياه وتعطل حركة المرور بسبب العاصفة الثلجية".

أكد نائب رئيس العمليات في منظمة الإنقاذ والإغاثة التابعة لجمعية الهلال الأحمر في النهاية: بالنظر إلى الظروف الجوية، فإن فرق العمليات في حالة تأهب قصوى، وستستمر العملية حتى تعود الظروف إلى طبيعتها.

