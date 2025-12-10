امرأة إيرانية تحطم الرقم القياسي العالمي في تمرين البلانك

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن إدارة العلاقات العامة في اتحاد الرياضات العامة، تمكنت لاله نيكنام، الرياضية من محافظة بوشهر، من تحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس في هذا التحدي الصعب للغاية، وذلك بأداء تمرين البلانك حاملةً وزن 100 كيلوغرام، مسجلةً زمناً قدره دقيقة واحدة و9 ثوانٍ، لتصبح بذلك صاحبة الرقم القياسي العالمي.

ويُعدّ هذا الإنجاز، الذي تحقق بحمل وزن 100 كيلوغرام في وضعية البلانك، من أثقل وأصعب التحديات الرسمية في موسوعة غينيس.

وصرح هادي رضائي، رئيس اللجنة الوطنية الإيرانية للأرقام القياسية، حول أهمية هذا النجاح قائلاً: "يُعدّ تمرين البلانك بوزن 100 كيلوغرام من أصعب أرقام غينيس القياسية. فإلى جانب القوة البدنية العالية، يتطلب هذا التمرين قدرةً ذهنيةً فائقة، وثباتاً في عضلات الجذع، وتحكماً كاملاً بالجسم. وتكمن أهمية تمرين البلانك في الرياضات الاحترافية في أنه يُسهم في تحسين الأداء البدني، وزيادة قوة عضلات الجذع، وحتى الوقاية من الإصابات." يُظهر نجاح لاله نيكنام قدرة الرياضيات الإيرانيات على المنافسة وتحطيم الأرقام القياسية في أصعب المنافسات الرياضية في العالم.

وقالت لاله نيكنام، التي تدربت بجدٍّ ودأبٍ لسنوات لتحقيق هذا الرقم القياسي العالمي: "هذا الرقم القياسي هو ثمرة تدريب يومي مكثف وإيمان راسخ بقدرتي على أن أكون الأفضل، وأن أفخر عائلتي، وأن أكون مصدر إلهام لابني للسعي نحو الأفضل".

وقد تدربت نيكنام تحت إشراف السيد إنجالي، أحد مدربي الأرقام القياسية، والذي كان له دورٌ هام في إعدادها المتخصص لحمل الأوزان الثقيلة في وضعية البلانك.

/انتهى/