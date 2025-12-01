عارف: يجري حاليًا إنشاء 7,850 ميغاواط من الطاقة المتجددة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح محمد رضا عارف في اجتماع المجلس الاقتصادي بشأن الإجراءات المتخذة لزيادة إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة المتجددة: "لقد اتُخذت خطوة جيدة لإنتاج أكثر من 3,000 ميغاواط من الكهرباء من محطات الطاقة المتجددة".

وأضاف: "تدعم الحكومة زيادة قدرة محطات الطاقة المتجددة. وقد اتُخذت خطوات جيدة وقيّمة في هذا الصدد، والآن القطاعان العام والخاص على أهبة الاستعداد لزيادة قدرة إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة المتجددة. ومع ذلك، هناك حاجة أيضًا إلى خطة شاملة لتجنب حدوث عجز في الطاقة في صيف العام المقبل".

وفقًا لأحدث تقرير عن أداء موافقات المجلس الاقتصادي في مجال محطات الطاقة المتجددة، والذي عُرض في هذا الاجتماع، فقد تم حتى 1 ديسمبر 2019 إنشاء 3165 ميغاواط من محطات الطاقة المتجددة، ويجري إنشاء 528 موقعًا للإنشاءات بطاقة 7850 ميغاواط.

وتم بحث آلية تمويل زيادة سعة محطات الطاقة المتجددة.

وعقب ذلك، تم بحث مسائل مثل آلية تمويل زيادة سعة محطات الطاقة المتجددة.

كما أقر الاجتماع تعليمات بشأن كيفية إصدار تراخيص تصدير المنتجات البترولية الرئيسية لسداد ديون شركات تكرير النفط، واستثمار الموارد المحلية لشركة تنمية موارد المياه والطاقة الإيرانية لمشروعي سد "سيماره" ومحطة توليد الكهرباء، بالإضافة إلى إعفاء سيارات الأجرة الكهربائية من إلغاء شهادات الإلغاء في خطة تجديد أسطول النقل العام.

/انتهى/