مئات الضباط في جيش الإحتلال الإسرائيلي يستقيلون فورياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة إسرائيل هيوم، فإن قرار المحكمة العليا للكيان الصهيوني بوقف الامتيازات التي منحها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد فاقم الأزمة الداخلية في الجيش.

ووفقاً لهذا التقرير، قدّم نحو 600 ضابط وضابط صف في جيش الإحتلال الإسرائيلي استقالاتهم الفورية بسبب قرار المحكمة العليا، خشية فقدان امتيازاتهم.

ويشير التقرير إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً خاصاً اليوم لمراجعة الأزمة. ولم يتطرق قادة جيش الإحتلال الإسرائيلي إلى هذه القضية أثناء الحرب، ولكن بعد قرار المحكمة العليا، استشاط غضب العديد من الجنود الصهاينة وأعلنوا أنهم سيعيدون النظر في البقاء في الجيش.

ويشعر العديد من الجنود الإسرائيليين بالاستياء من أوضاعهم المالية في جيش الكيان، وكانوا راضين عن الامتيازات التي منحها رئيس الأركان في السنوات الأخيرة.

