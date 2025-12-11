بروجردي: عدم إصدار تأشيرات دخول الى امريكا للمشجعبن الإيرانيين يتعارض مع المبادئ الدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر علاء الدين بروجردي، ردًا على نبأ رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول للمشجعين الإيرانيين في كأس العالم، هذا الإجراء دليلاً على ضعف المسؤولين الأمريكيين وعدم التزامهم بمبادئ الديمقراطية.

وأكد قائلاً: "هذا هو ضعف الولايات المتحدة، التي لا تلتزم حتى بأبسط مبادئ الديمقراطية. فمن حق كل مواطن السفر إلى مكان إقامة البطولة على نفقته الخاصة وتشجيع منتخب بلاده عن قرب عندما يُرسل منتخب بلاده للمشاركة في البطولة".

وتابع العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي: "إن السياسة التي انتهجتها الولايات المتحدة في هذا الشأن تصرف صبياني وغير مبدئي، ونأمل أن تتراجع عن هذا القرار".

في إشارة إلى وجود مئات الآلاف من الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، قال بروجردي: "في ظل هذه الظروف، سيكون الرأي العام بين الإيرانيين في الولايات المتحدة سلبياً للغاية تجاه هذا القرار، لأن هذا الإجراء من جانب الحكومة الأمريكية يُعد انتهاكاً للحقوق الأساسية للمواطنين، وهو غير مبرر على الإطلاق".

وشدد على ضرورة تحرك الجهاز الدبلوماسي بشكل فعّال، قائلاً: "يجب على مسؤولي بلادنا، وخاصة العاملين في الجهاز الدبلوماسي، التصدي لهذا السلوك غير القانوني وغير المألوف للولايات المتحدة باستخدام الوسائل القانونية والسياسية، وعدم السماح بانتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين في الدول الأخرى تحت ضغط سياسي". كما علّق عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان على منح جائزة الفيفا للسلام لترامب، قائلاً: "لم تكن هناك جائزة كهذه في الفيفا أصلاً، وكان هذا الإجراء مجرد رد فعل استعراضي على بعض الضغوط، لذا كان استعراضياً تماماً ومتأثراً بضغوط سياسية من السلطات الأمريكية".

/انتهى/