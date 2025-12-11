ترامب يهدد كولومبيا!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن روسيا اليوم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكولومبي، مدعياً أنه سيكون الهدف التالي لواشنطن!

وكان ترامب يشير إلى الهجمات الأمريكية غير القانونية على فنزويلا ومنطقة الكاريبي.

ورداً على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع مع الرئيس الكولومبي، قال: "لا أفكر في الأمر كثيراً. تُنتج كميات كبيرة من المخدرات في كولومبيا، ويتم بيعها في الولايات المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب شنّ مؤخراً هجمات على فنزويلا بذريعة مكافحة تهريب المخدرات، وارتكب أعمال قرصنة ضد ناقلة نفط قرب سواحل البلاد.

/انتهى/