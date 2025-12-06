تعليق مدربي بلجيكا ومصر ونيوزيلندا على حضورهم مع ايران في مجموعة واحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق مدرب نيوزيلندا، دارين بيزلي على قرعة كأس العالم و وضع منتخبه الى جانب منتخب ايران وقال: أمامنا مباريات صعبة، لكننا قادرون على الفوز بها. سيكون اللعب ضد لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا تحديًا كبيرًا. أنا متحمس جدًا. لا توجد مباريات سهلة، ومفتاح نجاحنا يكمن في الدفاع الجيد وخلق فرص التسجيل.

كما قال مدرب بلجيكا، رودي غارسيا: لم نلعب ضد نيوزيلندا وإيران بعد، ولا نعرفهما جيدًا. مع ذلك، نعرف ما ينتظرنا. كأس العالم يبدأ الآن. سنبذل قصارى جهدنا لنكون في الصدارة ونقدم أفضل سيناريو لمواصلة البطولة.

وكذلك قال مدرب مصر، حسام حسن: هناك تنوع مثير للاهتمام في هذه المجموعة؛ فريق كبير على الساحة العالمية مثل بلجيكا، وفريق آسيوي كبير مثل إيران، وفريق مجتهد مثل نيوزيلندا. منذ انضمامي للمنتخب المصري، لعبنا للفوز وحققنا نتائج جيدة حتى الآن.

