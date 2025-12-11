بزشكيان: خارطة طريق العلاقات التجارية بين طهران وأستانا جاهزة للتنفيذ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اجتماع ثنائي مع رئيس كازاخستان، إلى نمو حجم التبادل التجاري بين إيران وكازاخستان بنسبة 40%، قائلاً: "على الرغم من أننا شهدنا زيادة في حجم التبادل التجاري، إلا أن هناك إمكانات أكبر بكثير لتوسيع التعاون الاقتصادي. وقد تم إعداد خارطة طريق للعلاقات التجارية بين البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري إلى ثلاثة مليارات دولار، وهي جاهزة للتنفيذ، ونأمل أن يستفيد الجانبان من قدرات القطاع الخاص أكثر من أي وقت مضى".

وفي اجتماع ثنائي مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، شكره بزشكيان على حسن ضيافته، وأشار إلى القواسم الثقافية المشتركة العميقة بين شعبي إيران وكازاخستان، قائلاً: "هذه الروابط تُذكّرنا بقرون من التفاعل على طول طريق الحرير التاريخي، وهذا التاريخ المشترك هو أساس تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين".

أكد الرئيس الايراني أن العلاقات الودية قائمة بين البلدين منذ استقلال كازاخستان، وأضاف: "للعلاقات مع الجيران أهمية مضاعفة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما شدد قائد الثورة الإسلامية على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية مع دول الجوار، ولا سيما الدول الإسلامية".

ورأى بزشكيان أن التفاعلات بين طهران وأستانا وثيقة ومتقاربة في العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، وصرح قائلاً: "يتمتع البلدان بتعاون مثمر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وقد توصلا إلى اتفاقيات قيّمة".

وفي إشارة إلى التعاون الفعال بين البلدين في المنظمات الدولية والأطر متعددة الأطراف، قال بزشكيان: "في منظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك في بحر قزوين، أُقيمت علاقات مستقرة ووثيقة بين البلدين، ومن الضروري مواصلة هذا النهج والتركيز بشكل أكبر على تعزيز وتعميق التعاون".

وتابع بزشكيان، مشيرًا إلى الظروف الحساسة في المنطقة وعلى الساحة الدولية، قائلاً: "إن منطقتنا تمر بوضع معقد، وللأسف، نشهد نزعة أحادية في العلاقات الدولية؛ إذ تستهدف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية هوية واستقلال الدول المستقلة. في ظل هذه الظروف، من الضروري تطوير العلاقات الثنائية بمزيد من الجدية والحساسية".

وفي إشارة إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 40%، قال الرئيس: "على الرغم من أننا شهدنا زيادة في حجم التبادل التجاري، إلا أن هناك إمكانات أكبر بكثير لتوسيع التعاون الاقتصادي. وقد تم إعداد خارطة طريق للعلاقات التجارية بين البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري إلى ثلاثة مليارات دولار، وهي جاهزة للتنفيذ. ونأمل أن يستفيد الجانبان بشكل أكبر من قدرات القطاع الخاص".

كما اعتبر بزشكيان حل مشكلات العلاقات المصرفية ضرورة لتطوير العلاقات، وأكد قائلاً: "إن التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيمهد الطريق لمزيد من التوسع في العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وكازاخستان. من المناسب أن تقدم جميع الوكالات المعنية التعاون اللازم للتنفيذ الكامل لأحكام هذا الاتفاق".

/انتهى/