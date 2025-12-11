توقيع وتبادل 7 وثائق ومذكرات تفاهم بشأن التعاون الثنائي بين إيران وكازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه في إطار الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، إلى كازاخستان، وقّع مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين وتبادلوا سبع وثائق ومذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل والعبور والخدمات اللوجستية، والتبادل الثقافي، والمساعدة القانونية، والرعاية الصحية، والتواصل الدبلوماسي والإعلامي، وذلك بحضور رئيسي البلدين.

كما وقّع رئيس إيران ورئيس كازاخستان بيانًا مشتركًا بين البلدين.

وبدعوة رسمية من نظيره الكازاخستاني، وفي إطار زيارة ثنائية رسمية، وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أستانا مساء أمس (الأربعاء)، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء ونائب وزير الخارجية.

وخلال هذه الزيارة، صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وبعد استقباله رسميًا من قبل رئيس كازاخستان، التقى بزشكيان بنظيره وبحثا قضايا ذات اهتمام مشترك وإقليمي ودولي. سيعقد اجتماعٌ للوفود رفيعة المستوى من البلدين خلال ساعةٍ أخرى لمراجعة الخطوط العريضة للتعاون وبحث استراتيجيات توسيع العلاقات بينهما.

إضافةً إلى زيارة جامعة كازاخستان الطبية وإلقاء كلمةٍ فيها، سيشارك الرئيس أيضاً في اجتماعٍ مشتركٍ لرجال الأعمال والتجار من البلدين.

