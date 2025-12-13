255 ألف شاحنة تحمل بضائع للتصدير تعبر الجمارك الحدودية لكرمانشاه

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح "رضا نيكروش" قائلاً: "خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، عبرت 255,158 شاحنة محملة ببضائع التصدير من معبر جمارك محافظة كرمانشاه الحدودي إلى العراق، مما يدل على النشاط الملحوظ للصادرات غير النفطية للمحافظة ".

وأضاف: "يُظهر هذا الحجم من حركة شاحنات التصدير من منطقة الإشراف الجمركي لمحافظة كرمانشاه المكانة المتميزة لحدود المحافظة في سلسلة التجارة الخارجية للبلاد، ويعكس ثقة الناشطين الاقتصاديين في البنية التحتية والإمكانيات المتاحة في جمارك المحافظة الحدودية".

وأوضح رضا نيكروش: "من بين إجمالي عدد الشاحنات المحملة ببضائع التصدير خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، استحوذت جمارك خسروي على الحصة الأكبر بين جمارك محافظة كرمانشاه، بواقع 82,121 شاحنة، مما يُبرز الدور المحوري لهذه الجمارك في صادرات المحافظة".

صرح المشرف على الجمارك ومدير عام جمارك كرمانشاه بأن البضائع الرئيسية التي يتم تصديرها عبر جمارك حدود المحافظة تشمل سبائك الصلب، وقضبان التسليح المضلعة، ولفائف النايلون البلاستيكية، والطماطم، والمنتجات البلاستيكية، والرافينات السائلة، وحجر الرخام، والحليب المجفف، وأنواع مختلفة من البلاط والمركبات، وقال: "إن تنوع البضائع المصدرة يدل على القدرة الإنتاجية والصناعية العالية لمحافظة كرمانشاه في مختلف المجالات".

