  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١٢:٢٣ م

صادرات الصلب تتجاوز 6.5 مليار دولار

تجاوزت قيمة صادرات البلاد من منتجات سلسلة الحديد والصلب 6.5 مليار دولار (ما يعادل قيمة العام الماضي بأكمله) في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بنسبة نمو بلغت 22٪.

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن رابطة منتجي الصلب الإيرانية نشرت إحصاءات صادرات سلسلة صناعة الصلب في البلاد للأشهر العشرة الأولى من عام 1404 (2025-2026)، والتي أظهرت ارتفاعًا في حجم صادرات الحديد والصلب بنسبة 27%، وزيادة في إجمالي حجم صادرات سلسلة صناعة الصلب بنسبة 38%.
وتجاوزت قيمة صادرات منتجات الحديد والصلب في البلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 6.5 مليار دولار أمريكي ،ما يعادل قيمة صادرات عام 1403 بأكمله(2024-2025)، مسجلةً نموًا بنسبة 22%.
صادرات مركزات خام الحديد تبلغ 20 مليون طن
ويستمر الاتجاه التصاعدي في صادرات المواد الخام في سلسلة الصناعة، حيث ارتفع حجم صادرات مركزات وكريات خام الحديد بنسبة 68% و28% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، نما حجم صادرات قطاعات الصلب المسطحة بشكل ملحوظ بنسبة 195% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت قيمة صادرات مختلف أنواع صفائح الصلب بنسبة 132% خلال هذه الفترة لتصل إلى حوالي 563 مليون دولار أمريكي.

