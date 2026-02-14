صادرات الصلب تتجاوز 6.5 مليار دولار

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن رابطة منتجي الصلب الإيرانية نشرت إحصاءات صادرات سلسلة صناعة الصلب في البلاد للأشهر العشرة الأولى من عام 1404 (2025-2026)، والتي أظهرت ارتفاعًا في حجم صادرات الحديد والصلب بنسبة 27%، وزيادة في إجمالي حجم صادرات سلسلة صناعة الصلب بنسبة 38%.

وتجاوزت قيمة صادرات منتجات الحديد والصلب في البلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 6.5 مليار دولار أمريكي ،ما يعادل قيمة صادرات عام 1403 بأكمله(2024-2025)، مسجلةً نموًا بنسبة 22%.

صادرات مركزات خام الحديد تبلغ 20 مليون طن

ويستمر الاتجاه التصاعدي في صادرات المواد الخام في سلسلة الصناعة، حيث ارتفع حجم صادرات مركزات وكريات خام الحديد بنسبة 68% و28% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، نما حجم صادرات قطاعات الصلب المسطحة بشكل ملحوظ بنسبة 195% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت قيمة صادرات مختلف أنواع صفائح الصلب بنسبة 132% خلال هذه الفترة لتصل إلى حوالي 563 مليون دولار أمريكي.

