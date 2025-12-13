تحقيق استثمار الهند البالغ 120 مليون دولار في ميناء تشابهار بالكامل

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح سعيد رسولي، الرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية، اليوم (السبت 13 ديسمبر/كانون الأول)، خلال لقاء مع وسائل الإعلام، في معرض حديثه عن التعاون بين إيران والهند في ميناء تشابهار، قائلاً: "بناءً على العقد الموقّع بين البلدين، تعهّد الجانب الهندي باستثمار 120 مليون دولار أمريكي في مختلف أقسام ميناء تشابهار، وقد تمّ تنفيذ هذا المبلغ بالكامل من قبل الجانب الهندي".

وأضاف: "تمّ ضخّ استثمارات من الجانب الهندي في ميناء تشابهار، ويجري حالياً شراء وتركيب المعدات اللازمة".

وتابع الرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية: "في مرحلة ما، توقّف العمل وتوقفت الإعفاءات، إلا أن الجانب الهندي قام بالمتابعات اللازمة لإعادة تفعيلها".

وأكّد رسولي: "يتواجد الجانب الهندي حالياً بشكل رسمي في ميناء تشابهار، ويستمر التعاون وفقاً للخطة الموضوعة".

/انتهى/