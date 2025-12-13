  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٣‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٣١ م

تحقيق استثمار الهند البالغ 120 مليون دولار في ميناء تشابهار بالكامل

تحقيق استثمار الهند البالغ 120 مليون دولار في ميناء تشابهار بالكامل

أكد الرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ والشؤون البحرية على استمرار وجود المستثمرين الهنود في ميناء تشابهار، وقال: "لقد تم الوفاء بالكامل بالتزام الجانب الهندي باستثمار 120 مليون دولار في هذا الميناء".

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح سعيد رسولي، الرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية، اليوم (السبت 13 ديسمبر/كانون الأول)، خلال لقاء مع وسائل الإعلام، في معرض حديثه عن التعاون بين إيران والهند في ميناء تشابهار، قائلاً: "بناءً على العقد الموقّع بين البلدين، تعهّد الجانب الهندي باستثمار 120 مليون دولار أمريكي في مختلف أقسام ميناء تشابهار، وقد تمّ تنفيذ هذا المبلغ بالكامل من قبل الجانب الهندي".

وأضاف: "تمّ ضخّ استثمارات من الجانب الهندي في ميناء تشابهار، ويجري حالياً شراء وتركيب المعدات اللازمة".

وتابع الرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية: "في مرحلة ما، توقّف العمل وتوقفت الإعفاءات، إلا أن الجانب الهندي قام بالمتابعات اللازمة لإعادة تفعيلها".

وأكّد رسولي: "يتواجد الجانب الهندي حالياً بشكل رسمي في ميناء تشابهار، ويستمر التعاون وفقاً للخطة الموضوعة".

/انتهى/

رمز الخبر 1966083
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات