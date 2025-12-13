انطلاق منتدى الحوار الثالث لمراكز الأبحاث بين إيران والصين...نائب وزير الخارجية يلتقي السفير الصيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد حفل افتتاح منتدى الحوار الثالث بين إيران والصين، الذي يضمّ نخبة من خبراء الفكر، اليوم السبت في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية.

وعلى هامش الحفل، أُقيم معرضٌ ضمّ مجموعة مختارة من الوثائق حول تاريخ العلاقات الإيرانية الصينية المعاصرة، وافتتحه كلٌّ من السفير الصيني لدى إيران وسعيد خطيب زاده، مساعد وزير الخارجية.

وقبل حفل الافتتاح، التقى خطيب زاده بالسفير الصيني وتبادلا الآراء. وفي بداية اللقاء، أعرب السفير الصيني لدى إيران عن ارتياحه لعقد منتدى الحوار الثالث بين إيران والصين، الذي يضمّ نخبة من خبراء الفكر.

وقال سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية، خلال لقائه بالسفير الصيني قبل افتتاح المنتدى: "ينعقد اليوم منتدى الحوار الثالث بين إيران والصين، الذي يضمّ نخبة من خبراء الفكر. بُذلت جهودٌ حثيثةٌ لضمان حضور الرئاسة والبرلمان والمؤسسات ذات الأنشطة المشتركة مع الصين في هذا المنتدى.

وتابع خطيب زاده: يسرّنا مشاركة شخصياتٍ بارزةٍ من الصين في هذه القمة. وقد أسهمت اللقاءات بين رئيسي إيران والصين، والاجتماعات المتعددة الأطراف، في تعزيز فرص تطوير التعاون، ونأمل أن يستمر هذا التوجه في اللقاءات الثنائية.

