افتتاح جمارك المنطقة الاقتصادية الخاصة "بروجرد"

أفادت وكالة مهر للأنباء أن جمارك منطقة بروجرد الاقتصادية الخاصة افتُتحت بحضور كل من "فرود عسكري"، نائب وزير الاقتصاد والمدير العام للجمارك في جمهورية إيران الإسلامية، و"عباس غودرزي"، نائب بروجرد في مجلس الشورى الإسلامي، و"قدرة الله ولدي"، نائب المحافظ والمحافظ الخاص لبروجرد، ومسعود عاطفي، نائب المدير العام للإدارة وتنمية الموارد في الجمارك الإيرانية.

وخلال جولته في مختلف أقسام مبنى الجمارك الجديد، أكد المدير العام للجمارك الإيرانية على أهمية تطوير الجمارك في محافظة "لرستان" ودورها في الازدهار الاقتصادي للمنطقة، وشرح خطط جمارك جمهورية إيران الإسلامية لتحسين كفاءة وسرعة الخدمات الجمركية في المحافظة.

وإلى جانب زيادة القدرات التشغيلية وتسهيل العمليات التجارية، سيُمهد افتتاح هذه الجمارك الطريق لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات إلى محافظة لورستان، مما يُشير إلى عزم جاد على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.

/انتهى/