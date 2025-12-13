عراقجي: تعاون دول المنطقة ضروري لتحقيق الأمن المستدام

وأفادت وكالة مهر، انه التقى رئيس مجلس النواب الإثيوبي، تاغسي تشافو، الموجود حاليًا في طهران، بوزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، في مقر وزارة الخارجية يوم السبت، وأجرى معه محادثات.

وأشار وزير الخارجية، خلال هذا اللقاء، إلى المكانة المهمة للقارة الأفريقية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإلى العلاقات التاريخية والودية بين إيران وإثيوبيا، مؤكدًا عزم إيران على تطوير العلاقات مع هذا البلد بشكل شامل بما يتماشى مع المصالح المشتركة، ولا سيما من خلال تعزيز التعاون البرلماني ومجموعات الصداقة البرلمانية.

كما أشار عراقجي إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للقرن الأفريقي والبحر الأحمر في ضمان الأمن والسلام الدائمين في المنطقة والعالم، واعتبر التعاون بين دول المنطقة أساسيًا لتحقيق الأمن المستدام وحماية مصالح جميع الدول دون تدخل أجنبي.

كما اعتبر وزير الخارجية عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الإثيوبية أمراً بالغ الأهمية لمتابعة مسيرة تطوير العلاقات وتعريف القطاعين العام والخاص في البلدين بقدرات وإمكانيات كل منهما، وأعلن استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع إثيوبيا في المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي ومنظمة البريكس للتعاون.

وأعرب رئيس مجلس النواب الإثيوبي عن سعادته بالزيارة إلى طهران، واصفاً إيران وإثيوبيا بأنهما دولتان ذواتا تاريخ عريق وحضارة عريقة، تتمتعان بإمكانيات هائلة لتوسيع العلاقات في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الممتد على مدى 75 عاماً، معرباً عن أمله في أن يُسهم عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في تعزيز العلاقات بين طهران وأديس أبابا في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، واتفقا على ضرورة مواصلة المشاورات المنتظمة والمستمرة على المستويات السياسية، فضلاً عن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من البلدين.