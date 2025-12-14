بزشكيان يعزي بوفاة أم ثلاث شهداء

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أعرب مسعود بزشكيان، في رسالة تعزية بوفاة الحاجة السيدة "جميلة كرد"، والدة الشهداء الكرام فاضل وزكي وختام قطبي، قائلاً: "إن هذه الأم الفخورة، بإيمانها الراسخ وصبرها وثباتها الجديرين بالثناء، وتربيتها لأبنائها المؤمنين، تُعدّ مثالاً خالداً للتضحية والتمسك بالقيم الإسلامية والثورية النبيلة، وستبقى ذكراها واسمها خالدين في تاريخ هذه الأرض المجيد".

ونص رسالة الرئيس كالتالي:

إنا لله وإنا إليه راجعون

أتقدم بخالص التعازي إلى أهل محافظة خوزستان الشجعان، وإلى أسرة الفقيدة الكريمة، بوفاة السيدة المؤمنة المخلصة، الحاجة السيدة "جميلة كرد"، والدة الشهداء الكرام فاضل وزكي وختام قطبي.

هذه الأم الشامخة، بإيمانها الراسخ وصبرها وثباتها الجديرين بالثناء، وتربيتها لأبنائها الصالحين، تُعدّ مثالًا خالدًا للتضحية والتمسك بالقيم الإسلامية النبيلة والثورية، وستبقى ذكراها واسمها خالدين في تاريخ هذه الأرض المجيد.

أسأل الله الرحيم الكريم أن يرزق هذه السيدة الصالحة أعلى المراتب، وأن يكون مع أبنائها الشهداء، وأن يمنح الصبر والثواب والصحة لجميع ذويها.

مسعود بزشكيان

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

