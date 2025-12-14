المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان للمركز الإعلامي للمحكمة، تلقته وكالة تسنيم، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها غير العلنية، اليوم الأحد الموافق 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور كامل أعضائها، لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 (الدورة الانتخابية السادسة)، المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وأضاف البيان أن “المحكمة، وبعد التدقيق والمداولة، تبيّن لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية، ولم يثبت وجود ما يخل بصحتها”.

وأوضح أن “المحكمة، واستنادًا إلى أحكام الفقرة (سابعًا) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة، للفائزين المدرجة أسماؤهم في القائمة المرفقة بكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وأشار البيان إلى أن “المحكمة قررت أيضًا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة المتخذ في هذه الجلسة”.

