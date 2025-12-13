برعاية وزير التربية والتعليم..افتتاح مدرسة إيرانية جديدة في قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير التربية والتعليم الايراني، علي رضا كاظمي، مع السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، نظيره القطري، وبحثا سبل تعزيز التعاون التعليمي وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما تم افتتاح المدرسة الإيرانية الجديدة في الدوحة بحضور وزيري التربية والتعليم في إيران وقطر، وعضو مجلس الشورى الإسلامي وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، عمران عباسي كالي، والسفير الإيراني لدى قطر، علي صالح آبادي.

وتُعتبر هذه المدرسة من أكبر المدارس الإيرانية وأكثرها تجهيزًا في الخارج، وهي رمزٌ لتطور التعليم الإيراني في الخارج.

كما انه تم افتتاح مكتب وكالة أنباء بانا في قطر بحضور وزير التربية والتعليم، عمران عباسي كالي، وقاسم أحمدي لاشكي، ومحمد سليمي، وسيد مجتبى هاشمي. يُعدّ هذا المكتب أول مكتب خارجي لوكالة بانا بعد 23 عامًا من نشاطها، وقد أُنشئ بهدف الاستفادة من قدرات الصحفيين الطلاب لتغطية أخبار المدارس في الخارج وتعزيز الدبلوماسية الإعلامية للحكومة الرابعة عشرة.

من بين أهداف هذا المكتب: التدريب على المهارات الإعلامية، وإنتاج محتوى إخباري طلابي، والتعاون مع مكاتب الجمهورية الإسلامية في تغطية البرامج الثقافية. ومن المقرر أيضاً افتتاح مكاتب خارجية أخرى لشركة بانا في العراق والمملكة العربية السعودية ونيجيريا وتنزانيا.

