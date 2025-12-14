الوفد البرلماني الإثيوبي يزور معرض إنجازات الصناعات الدفاعية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام رئيس البرلمان الإثيوبي، تاجيس تشافو، الذي سافر إلى طهران بدعوة من نظيره الإيراني، محمد باقر قاليباف، على رأس وفد برلماني، وبعد لقائه ومحادثاته مع كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم رئيس السلطة التشريعية، ورئيس السلطة التنفيذية، ووزير الخارجية، في اليوم الثالث من زيارته، قام اليوم (الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول) بزيارة معرض إنجازات الصناعات الدفاعية الإيرانية في وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة.





خلال هذه الزيارة، تم إطلاع الوفد البرلماني لهذا البلد الأفريقي، العضو في مجموعة البريكس، على آخر التطورات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الصناعات الدفاعية، كما اطلع عن كثب على منتجات وإنتاجات النخب والخبراء الإيرانيين في مجال إنتاج وتصدير المعدات الدفاعية العسكرية، وتعرف على كفاءتهم في مختلف المجالات.