قاليباف: الأربعين الحسيني یقدم صورة كريمة للشعب الإيراني في الساحة الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف "محمد باقر قاليباف" في رسالة إلى المؤتمر الدولي الخامس لنشطاء الأربعين الحسيني في مجالات الثقافة والإعلام والدعاية، المقام في مدینة مشهد المقدسة ( شمال شرق البلاد) : "إن الاستخدام الذكي للقدرات الثقافية والفنية والتعليمية والإعلامية ضرورة لا يمكن إنكارها في طريق الترويج للأربعين الحسيني".

وقال: "إن الأربعين تجسيد رائع للثقافة الحسينية ورمز حي للقوة الناعمة للأمة الإسلامية وإرث عظيم. كما ان التجمع البشري في مسيرة الأربعين الحسيني يحمل رسالة الوحدة والمقاومة والكرامة الإنسانية والسعي إلى الحرية والعدالة إلى العالم أجمع".

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلا : "إن السمة المميزة لهذه الملحمة العظيمة هي طبيعتها الشعبية،الحضور الواعي والعفوي والمسؤول الذي يعكس عمق الإيمان والتضامن الاجتماعي ورأس المال الثقافي للأمم الإسلامية، وخاصة الشعب الإيراني العظيم."

وأضاف قاليباف: "الأربعين هي تجسيد واضح لدور الشعب في الحفاظ على القيم والطقوس الدينية والثورية، وهي نموذج ملهم لمجتمع اليوم".

واعتبر "قالیباف" الأربعين جامعة عظيمة لتربية إنسان مؤمن وواعٍ ومسؤول، وقال إن الأربعين فرصة فريدة لبناء هوية الجيل الشاب، ولعب دور للنخب الثقافية، وتعميق الصلة بين النظام التعليمي في البلاد وتعاليم عاشوراء.

