الدنمارك: الولايات المتحدة تشكل تهديدًا للأمن القومي وتستخدم نفوذها لفرض إرادتها على حلفائه

وأفادت وكالة مهر للأنباء بحسب صحيفة الغارديان، وبعد إصرار مسؤولين حكوميين أمريكيين على ضم غرينلاند (التي تُعد جزءًا من الأراضي الدنماركية)، أدرج جهاز المخابرات الدنماركي اسم الولايات المتحدة على قائمة التهديدات الأمنية القومية لأول مرة في تقييمه السنوي.

يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة "تستخدم الآن قوتها الاقتصادية والتكنولوجية كأداة لممارسة النفوذ ضد حلفائها وشركائها".

وأضاف جهاز المخابرات الدنماركي أن تحركات الولايات المتحدة "تزيد من خطر التجسس ومحاولات التأثير على جميع أنحاء البلاد".

/انتهى/