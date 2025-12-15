الكونغرس لايملك أي معلومات حول خطة ترامب بشأن فنزويلا

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح مايك تيرنر، الرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، في مقابلة مع قناة ABC، بأن إدارة ترامب لم تُطلع الكونغرس بعد على أهدافها المتعلقة بفنزويلا.

وقال: "لم يكن الرئيس شفافًا ولم يتواصل مع الكونغرس. كان على الإدارة أن تُوضح للكونغرس أساليب الضغط التي تمارسها على فنزويلا، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن".

ووصف عضو الكونغرس الأمريكي هدف إدارة ترامب المتمثل في الاستيلاء على ناقلة نفط فنزويلية بأنه ضغط اقتصادي على حكومة البلاد.

وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي، واصفةً إياها بالإعدام خارج نطاق القضاء. كما وصف العديد من الشخصيات والمسؤولين في مختلف الدول الاستيلاء على ناقلة النفط الفنزويلية بأنه قرصنة.

