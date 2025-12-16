استشهاد ثلاثة ضباط أمن ومدني في اشتباك مع مسلحين في "فهرج"

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن ثلاثة ضباط شرطة ومدنيًا استشهدوا في اشتباك بين عناصر مسلحة وقوات الأمن عند نقطة تفتيش على مدخل مدينة فهرج على طريق زاهدان-فهرج ليلة الاثنين الماضي.
وتتابع الأجهزة الأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون الحادث.
/انتهى/
أعلنت إدارة العلاقات العامة في مقر قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني استشهاد ثلاثة من ضباط الأمن ومدني واحد عند نقطة تفتيش في مقاطعة فهرج.
