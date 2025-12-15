متحدثة الحكومة : إيران تواجه حربا مركبة اقتصادية وإعلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت فاطمة مهاجراني، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين مع ممثلي وسائل الإعلام بمحافظة قزوين (غرب ايران)، أن "الضغوط التي تتعرض اليها ايران اليوم هي ثمن الحفاظ على الاستقلال الذي شكل الشعار الرئيسي للثورة الاسلامية عام 1979م"؛ مشيرة إلى أن "الجمهورية الاسلامية باتت في مواجهة حرب مركبة بامتياز، الأمر الذي فرض عليها اعتماد وضعية المواجهة".

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة على، "أهمية ترسيخ الوفاق والوحدة والتضامن داخل المجتمع"؛ موضحة أن "الوفاق الوطني يعني إشراك جميع فئات المجتمع في معالجة التحديات".

كما شددت مهاجراني على "ضرورة تعزيز دور المراجع الاجتماعية، وضمان حقوق مواطنة متساوية لجميع المواطنين، والاستماع إلى صوت المجتمع، واحترام المناسبات والمراسم الوطنية والدينية".

وختمت بالقول : إن ما وحّد الإيرانيين خلال ما عُرف بحرب الاثني عشر يوما، كانت "إيران" نفسها، باعتبارها حضارة ضاربة في التاريخ تمتد لآلاف السنين، ويجب الافتخار بها وصونها.