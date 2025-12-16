رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطرق والتنمية العمرانية: إيران هي أفضل وأسلم طريق للعبور في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف أمين ترفع في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، في اليوم الثالث من معرض النقل والخدمات اللوجستية والخدمات ذات الصلة التاسع في طهران: "هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع النقل في البلاد، وظروف مقيدة للنقل عبر إيران، والتي ربما تتفاقم يومًا بعد يوم".

وأشار ترفع إلى أن الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة الطرق والتنمية العمرانية تركز على سهولة التنقل، أي توفير وسائل نقل رخيصة وسلسة وسريعة، وهو أمر بالغ الأهمية في نقاش النقل العام والدولي.

وأضاف: في هذا الصدد، يتعين على وزارة الطرق والتنمية العمرانية تطوير البنية التحتية وتحديد الأولويات نظراً لمحدودية الموارد.

